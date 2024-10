POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 28.10.2024 "18-jährige Frau mit Messer verletzt"

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter am Freitagabend in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Innere eines Wohnhauses im Rotenbüschle in Hohenwettersbach. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räume und nahmen auf ihrem ...

mehr