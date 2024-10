Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 18-Jährige Frau mit Messer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 20-jähriger Mann steht in dringendem Verdacht, in der Nacht auf Sonntag eine 18-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Zwei mutmaßliche Tatverdächtige konnten kurz nach der Tat von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es am frühen Sonntagmorgengegen 03:00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen dem späteren Opfer und einer ebenfalls 18-Jährigen in einer Bar in der Karlsruher Amalienstraße gekommen sein. Der 20-jährige mutmaßliche Tatverdächtige mischte sich offenbar in die Streitigkeiten ein und fügte der jungen Frau mit einem kleinen Messer mehrere Wunden am Hals und im Gesicht zu. Anschließend flüchteten die 18-Jährige und ihr 20-jähriger Begleiter in einem Pkw der Marke Audi in zunächst unbekannte Richtung.

Mit starken Polizeikräften wurde die sofortige Fahndung eingeleitet und beide Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später in Karlsruhe-Grünwettersbach von mehreren Streifenbesatzungen festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 04:10 Uhr konnten die Flüchtigen widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Das 18-jährige Opfer erlitt Stichverletzungen am Hals und an der Stirn, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe, auch zu den Hintergründen, dauern an.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell