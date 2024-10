Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 59-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in der Karlsruher Weststadt schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau gegen 05:40 Uhr auf der Blücherstraße in nördliche Richtung. Auf Höhe der nördlichen Hildapromenade kollidierte die 59-Jährige offenbar mit einem von rechts kommenden Renault Kleinbus und stürzte. Die Radfahrerin zog sich hierbei schwerere Verletzungen am Handgelenk bzw. Unterarm zu und wurde mit einem Rettungsfahrzeug in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der 22-jährige Renault-Fahrer und dessen Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

