Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Hilflose Person hinter Tür, Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer "hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür" in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. Aufmerksame Nachbarn machten sich Sorgen um den Mieter, den sie seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten, und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür und übergaben den Patienten dem Rettungsdienst. Um 18:00 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs in der Breckerfelder Straße die Feuerwehr alarmiert. Hier war es durch Essen in einer Mikrowelle zur Auslösung gekommen. Die Werkfeuerwehr war bereits vor Ort und führte Lüftungsmaßnahmen im betroffenen Bereich durch. Die Hauptwache und die Löschgruppe Oberbauer mussten nicht tätig werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell