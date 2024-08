Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stahlbleche im Wert von 25.000,- Euro entwendet

Pfiffelbach (ots)

In dem Zeitraum vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Weinstraße in Pfiffelbach, ca. 8 Tonnen Konstruktionsmaterial aus Stahl. Der Wert des Materials betrug ca. 25.000 Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

