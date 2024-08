LPI-J: Wahlplakat entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein mutwillig ausgelöster Brandmelder, ohne das es hierfür einen Grund gab, rief am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei auf den Plan. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in der Jenaer Straße einen Handfeuermelder eingeschlagen und so missbräuchlich ausgelöst. Eine Gefahrenlage bestand zu keiner Zeit. ...

