LPI-J: Zwei Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern

Jena (ots) - In der Nacht von Dienstag auf gestern verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Vereins am Salvadore-Allende-Platz. Durch das Beschädigen mehrerer Türen gelangten die Langfinger in die Büroräume. Doch was sie hier vorfanden, hatten sie nicht erwartet - nämlich nichts Wertvolles. Grund hierfür war, dass der Verein derzeit in ein anderes Objekt umzieht und ...

mehr