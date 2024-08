LPI-J: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte der Polizei Saale-Holzland in der Nacht zu Donnerstag fest, dass ein Wahlplakat der Partei "AfD" nicht mehr an seinem Platz ist. Unbekannte hatten dieses vom Aufsteller entfernt und entkamen unerkannt. Eine politische Tatmotivation ist nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen hierzu laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

