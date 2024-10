POL-KA: (KA) Stutensee - Bewohner überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag an der Kreuzung Durlacher Allee / Kapellenstraße bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden, sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Wie bislang bekannt war um 12.50 Uhr eine 22-jährige Fahrerin eines Skoda Rapid auf dem Adenauer Ring in Richtung Durlacher Tor unterwegs. An der Kreuzung bog sie daraufhin nach links in die Durlacher Allee ab und kollidierte hierbei ...

