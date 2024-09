Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendetes Mountainbike

Heldrungen (ots)

Am Freitag, den 20.09.2024, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 21:15 Uhr und 21:35 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" in Heldrungen ein im Fahrradkeller abgestelltes dunkelgrünes Mountainbike der Marke "Bulls". Der Wert des Bikes wurde mit 2.200 EUR beziffert. Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Bikes machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser / PSt Artern oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Aktenzeichen: 0246280/2024

