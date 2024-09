LPI-NDH: Straftaten

Bielen (ots) - Durch einen Zeugen wurde am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr mitgeteilt, dass in der Betonstraße am dortigen Ortsausgang ein dunkler PKW hielt, 2 Personen ausstiegen und ein am Straßenrand befindliches Verkehrszeichen " zulässige Höchstgeschwindigkeit 60" abflexten, Dieses in den PKW verluden und in Richtung Sundhausen davonfuhren. Laut Zeugenangaben waren an dem PKW "Nordhäuser" Kennzeichen angebracht. ...

