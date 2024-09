Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Das volle Programm

Nordhausen (ots)

Ein PKW Ford wurde am Samstag Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, in der Grimmelallee einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der weiteren Prüfungshandlungen stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben und die aufgebrachten Plaketten gefälscht waren. Es bestand für das Fahrzeug weder Pflichtversicherungsschutz noch wurden dementsprechende Steuern entrichtet. Der 25-Jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Drogen, ein entsprechender Vortest verlief positiv. Der junge Mann musste mit zur Blutentnahme in das Südharzklinikum. Es erfolgte die Sicherstellung der Kennzeichen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

