Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte klauen Verkehrszeichen.

Bielen (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr mitgeteilt, dass in der Betonstraße am dortigen Ortsausgang ein dunkler PKW hielt, 2 Personen ausstiegen und ein am Straßenrand befindliches Verkehrszeichen " zulässige Höchstgeschwindigkeit 60" abflexten, Dieses in den PKW verluden und in Richtung Sundhausen davonfuhren. Laut Zeugenangaben waren an dem PKW "Nordhäuser" Kennzeichen angebracht. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen bezüglich des Täterfahrzeuges verliefen negativ. Es wurden Verfahren wegen Diebstahl und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell