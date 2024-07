POL-GE: Flucht zu Fuß nach Verkehrskontrolle

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Zechbetrug in der Altstadt. Die Unbekannte wird verdächtigt am Donnerstag, 16. Mai 2024, in einem Hotel an der Munckelstraße eingecheckt, dort eine Übernachtung in Anspruch und Leistungen des Hotels bezogen zu haben. Unter einem Vorwand verließ die Tatverdächtige das ...

