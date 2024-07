POL-GE: Raubdelikt in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag, 2. Juli 2024, einen 39-Jährigen in Ückendorf wegen Hausfriedensbruchs und einer Straftat nach dem Waffengesetz vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte waren um 17.05 Uhr an der Straße In der Esch auf den Mann aufmerksam geworden, der in einem Hauseingang herumlungerte. Nachdem er an der Haustür geschellt hatte und ein Anwohner diese geöffnet hatte, drängte ...

