POL-KA: (KA) Oberderdingen - Schwerer Unfall im Ortskern

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Oberderdingen kollidierte eine Fahrzeugführerin frontal mit einem geparkten Fahrzeug.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 22-jährige Frau mit einem Mini Cooper gegen 02:30 Uhr die Schillerstraße in Oberderdingen in Richtung Ortsmitte. Hier konnte sie, mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, einer leichten Rechtskurve nicht folgen und kollidierte frontal mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparktem Jeep Grand Cherokee. Aufgrund der Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mini Cooper und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Durch den Unfall wurden sowohl die Fahrzeugführerin als auch ihre Beifahrerin schwer verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte war die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

