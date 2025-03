Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 48-jähriger Schleswiger wegen Drogenhandels festgenommen

Schleswig (ots)

In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurde am Montagabend (17.03.2025) die Wohnung eines 48-jährigen Schleswigers durchsucht. In dieser konnten neben weiteren Beweismitteln auch nicht geringe Mengen Amphetamin und Haschisch aufgefunden werden. Da sich der Beschuldigte erst vor vier Wochen wegen gleich gelagerter Delikte vor Gericht verantworten musste, wurde dieser wegen Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und am Dienstag (18.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

