Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mosbach/Weiterstadt/Wixhausen: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Kriminelle erbeuteten in Mosbach mehrere Schmuckstücke aus einem Einfamilienhaus. Am Donnerstagabend (23.1.) begaben sich die Unbekannten zuerst auf die Terrasse des Hauses und hebelten an der dortigen Tür. Als ihnen das Eindringen misslang versuchten sie an einem Fenster. Hierdurch stiegen sie zwischen 19.30 und 22.40 Uhr ein. Sie durchsuchten das Haus in der Bachgaustraße und flüchteten mit Schmuck und einer Markenhandtasche.

Ebenfalls auf ein Einfamilienhaus hatten es bislang unbekannte Täter in Weiterstadt abgesehen. Am Freitagabend (24.1.) verschafften sie sich gewaltsam Zugang in der Sudetenstraße. Zwischen 18.00 und 21.15 Uhr entwendeten sie Bargeld bevor sie unerkannt flüchteten.

In Wixhausen kletterten Unbekannte auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In den Birkenäckern". Durch das Aufhebeln der Balkontür gelangten sie zwischen Freitagabend (24.1.) etwa 18.00 Uhr und Sonntagabend (26.1.) etwa 19.30 Uhr in eine Wohnung. Auch hier entwendeten die Täter Bargeld bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell