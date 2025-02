POL-HAM: Radfahrer übersieht Überholenden und verletzt sich leicht

Hamm-Herringen (ots) - Am Samstagnachmittag, 1. Februar, kam es auf dem Fritz-Baudach-Weg zu einem Alleinunfall eines Radfahrers aus Hamm. Der 85-Jährige überholte gegen 15.15 Uhr aus Richtung Holzstraße kommend auf seinem Rad eine Fußgängerin. Kurze Zeit später fand die Zeugin den gestürzten Radfahrer in Höhe eines Parkplatzes am Fritz-Baudach-Weg in einem kritischen Gesundheitszustand vor. Die Zeugin leistete ...

