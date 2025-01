POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrerin

Hamm - Rhynern (ots) - Am Donnerstag, dem 30. Januar, um 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Werler Straße, in Höhe der Abfahrt der Autobahn A2 aus Richtung Oberhausen, ein Verkehrsunfall. Die Person, welche den Unfall verursacht hatte, flüchtete mit ihrem Pkw von der Unfallstelle. Eine 37-Jährige war mit ihrem schwarzen Pkw der Marke Ssangyong auf der Werler Straße in Richtung Norden gefahren und musste an der Ampel ...

mehr