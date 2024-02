Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte nach Unfall in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord am Sonntag, 4. Februar 2024, wurden zwei Personen leicht und ein Kind schwer verletzt. Ein 22-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit seinem Beifahrer auf der Uechtingstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Im Einmündungsbereich zur Wiesmannstraße bog ein Auto zeitgleich links in die Uechtingsstraße ein. Es kam zur Kollision zwischen den Autos. Der 22-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. In dem einbiegenden Fahrzeug befand sich der 37-jährige Fahrer sowie seine 18 und 8 Jahre alten Mitfahrer. Die drei Gelsenkirchener verletzten sich bei der Kollision. Das Kind blieb zur Beobachtung stationär in einem umliegenden Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

