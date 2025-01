POL-KN: Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss - Zeugenaufruf (22.01.2025)

Oberndorf (ots) - In unserer am 24.01.2025, 12:15 Uhr, veröffentlichten Pressemeldung (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5956360) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Entgegen der ursprünglichen Meldung hat sich der Sachverhalt nicht in der Ignaz-Rohr-Straße in Hochmössingen sondern in der Neckarstraße ...

mehr