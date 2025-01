Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - KORREKTURMELDUNG - Angriff auf Security-Mitarbeiter nach Ladenschluss im Supermarkt (23.01.2025)

Oberndorf (ots)

In unserer am 24.01.2025, 12:15 Uhr, veröffentlichten Pressemeldung (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5956360) hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Entgegen der ursprünglichen Meldung hat sich der Sachverhalt nicht in der Ignaz-Rohr-Straße in Hochmössingen sondern in der Neckarstraße in Oberndorf ereignet.

Hier die korrigierte Pressemitteilung:

Am Donnerstagabend hat ein 36-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Neckarstraße den Ladenschluss ignoriert und einen Security-Mitarbeiter angegriffen. Gegen 21:00 Uhr bat der Mitarbeiter den Mann, das Geschäft zu verlassen, woraufhin dieser zunächst kooperativ den Ausgangsbereich aufsuchte.

Plötzlich schlug die Stimmung um: Der Mann begann, Waren im Geschäft zu beschädigen und griff den Security-Mitarbeiter körperlich an. Der Mitarbeiter konnte den Angreifer zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizei fixieren.

Bei dem Vorfall erlitt der Security-Mitarbeiter durch die Auseinandersetzung Verletzungen. Neben der körperlichen Gewalt beleidigte der Mann den Mitarbeiter mehrfach verbal.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.

