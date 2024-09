Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Mehrere Verletzte bei Unfall

Neuenhaus (ots)

Gestern gegen 14 Uhr kam es in der Vechtetalstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades wollte in den Braakendiek abbiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt warten. Ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz V-Klasse und ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf Plus kamen hinter der 17-Jährigen zum Stehen. Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golf erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW Golf Plus auf. Dieser wurde in der Folge auf den Mercedes und dieser wiederum auf das Kleinkraftrad geschoben. Durch den Aufprall wurden die 17-Jährige und der 21-jährige Verursacher schwer verletzt. Der 40-Jährige und der 19-Jährige verletzten sich leicht. Die Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell