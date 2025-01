Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger wird bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, dem 30. Januar, um 15 Uhr, wurde am Sudetenweg ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der beteiligte Pkw flüchtete von der Unfallstelle. Der 90-jährige Fußgänger war auf dem Sudetenweg in Richtung des Bockumer Weges unterwegs und nutzte dazu einen Parkstreifen neben der Fahrbahn, als ihm plötzlich ein Pkw entgegenkam. Dieser Pkw nutzte ebenfalls den Parkstreifen, so dass es hier zu einem Kontakt zwischen dem Fußgänger und dem Pkw kam. Infolge des Kontaktes stürzte der 90-Jährige zu Boden und schlug mit dem Gesicht auf dem steinigen Boden auf. Die Person, welche den Pkw führte hielt jedoch nicht an, sondern setzte die Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Senior begab sich daraufhin in eine nahegelegene Arztpraxis, von wo aus der Verunfallte mit einem Rettungswagen abgeholt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Hier wurden seine Platz- und Schürfwunden dann versorgt.

Hinweise zu dem Pkw oder der Person, die den Pkw führte, sind bislang nicht bekannt geworden.

Solche Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell