POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbränden

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte Diebe haben am Dienstag, 28. Januar, in einem Supermarkt an der Ostwennemarstraße mehrere Whiskyflaschen aus einer verschlossenen Glasvitrine gestohlen. Gegen 13.15 Uhr hebelten die beiden Diebe mit einem unbekannten Gegenstand die dortige Vitrine auf und packten diverse Whiskyflaschen in einen Einkaufswagen. Anschließend flüchteten sie mit dem Einkaufswagen und den Schnapsflaschen durch einen Notausgang in unbekannte Richtung. Der ...

mehr