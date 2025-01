POL-HAM: Whisky-Diebe entkommen

Hamm-Heessen (ots) - Ein 13-jähriger Fußgänger verletzte sich am Dienstag, 28. Januar, auf dem Weg zur Schule schwer. Der Schüler wollte gegen 7.25 Uhr die Ahlener Straße zu Fuß in Richtung Osten überqueren. Dabei kam es auf der Linksabbiegerspur zum Zusammenstoß mit dem KIA einer 38-jährigen Frau aus Hamm, die die Ahlener Straße in Richtung Süden befuhr und in die Kleine Amtsstraße abbiegen wollte. Es ...

