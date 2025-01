POL-HAM: 13-Jähriger bei Schulwegunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Eine Apotheke in der Fritz-Husemann-Straße war in der Zeit von Dienstag, 28. Januar, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 29. Januar, 0.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Der oder die unbekannten Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes, in dessen Erdgeschoss sich die Apotheke befindet. Nachdem sie die Innenräume durchsucht und sich an mehreren Tresoren und Registrierkassen zu schaffen gemacht hatten, flüchteten die Einbrecher in ...

