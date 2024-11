POL-GE: Gruppe überfällt Gelsenkirchener und fordert Bargeld

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem versuchten Raub in Hassel hat die Polizei am Mittwochmorgen, 20. November 2024, einen jugendlichen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 15 Jahre alte Gelsenkirchener wird beschuldigt, zuvor gegen 9.50 Uhr einen Gleichaltrigen aus Gelsenkirchen an der Polsumer Straße in Höhe der Lessingstraße zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert und mit einem Messer bedroht zu haben. ...

mehr