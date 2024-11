Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Raubversuch

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Raub in Hassel hat die Polizei am Mittwochmorgen, 20. November 2024, einen jugendlichen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 15 Jahre alte Gelsenkirchener wird beschuldigt, zuvor gegen 9.50 Uhr einen Gleichaltrigen aus Gelsenkirchen an der Polsumer Straße in Höhe der Lessingstraße zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert und mit einem Messer bedroht zu haben. Dabei griff der 15-Jährige in die Tasche des anderen Jugendlichen, um ihm sein Portemonnaie zu entwenden. Der Bedrohte umklammerte aber die ergriffene Geldbörse und konnte flüchten. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf an einer Haltestelle an der Lessingstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Das bei ihm aufgefundene Messer wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Jugendliche die Wache wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

