POL-GE: Tatverdächtige mit Hubschrauber gestellt und festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen fuhren in der Nacht von Freitag, 15. November 2024, auf Samstag, 16. November 2024, gegen 4.45 Uhr zu einem Firmengelände auf der Pommernstraße in Bismarck, weil sich Hinweise auf einen Einbruch ergaben. Vor Ort bestätigten sich diese Informationen durch eine Beschädigung an dem firmeneigenen Zaun und Geräusche aus einem naheliegenden Gebüsch. Zur Ergreifung der Tatverdächtigen wurde ein Polizeihubschrauber, der die Kolleginnen und Kollegen aus der Luft unterstützt, hinzugezogen. Durch die Kamerasysteme des Hubschraubers wurden schnell zwei Tatverdächtige identifiziert und den Einsatzkräften am Boden zugesprochen. Diese nahmen einen 56-jährigen Gelsenkirchener und einen 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland in ihren Verstecken fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass versucht wurde ein Klimaanlagenmodul zu entwenden. Erste Verankerungen waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gelöst worden. Zudem wurden im Nahbereich Rucksäcke mit Einbruchswerkzeug aufgefunden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Sachverhaltsklärung und zwecks weiterer Ermittlungen zur Polizeiwache gebracht. Nach den Identitätsfeststellungen wurden die beiden Männer wieder entlassen und Strafverfahren eingeleitet.

