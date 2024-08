Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer erwischt

Kyffhäuserkreis (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser und der Polizeistation Artern führten am 23. August Verkehrskontrollen während der Streifentätigkeit durch. Hierbei konnte 09:15 Uhr der 40-jährige Fahrer eines Pkw VW in Greußen festgestellt werden, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und ein durchgeführter Drogentest positiv ausfiel. Am Nachmittag kontrollierten die Beamten in Artern einen 41-jährigen Pkw-Fahrer. Auch bei ihn reagierte ein Drogentest bei der Kontrolle positiv. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

