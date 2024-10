LPI-J: Unfallflüchtiger gesucht

Jena (ots) - An einem alten unbewohnten Schloss in der Nähe des Erlkönig-Denkmals setzten bislang Unbekannte ein Holztor in Brand. Die Feuerwehr und Polizei kamen am Sonntagabend nach einer Mitteilung zum Einsatz. Das Feuer an dem circa 2 x 1,60 Meter großen Tor konnte durch die Kameraden der Feuerwehr unmittelbar gelöscht werden. Bei der näheren Brandortuntersuchung stellten die Einsatzkräfte fest, dass für die Tathandlung ein Brandbeschleuniger verwendet worden ist. ...

