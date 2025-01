Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht an der Autobahnabfahrt

Hamm - Rhynern (ots)

Am Donnerstag, dem 30. Januar, um 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Werler Straße, in Höhe der Abfahrt der Autobahn A2 aus Richtung Oberhausen, ein Verkehrsunfall. Die Person, welche den Unfall verursacht hatte, flüchtete mit ihrem Pkw von der Unfallstelle. Eine 37-Jährige war mit ihrem schwarzen Pkw der Marke Ssangyong auf der Werler Straße in Richtung Norden gefahren und musste an der Ampel an der Autobahnabfahrt halten. In diesem Moment fuhr eine unbekannte Person mit einem weißen Pkw von der Autobahn ab und bog nach rechts auf die Werler Straße in Richtung Werl ab. Bei dem Abbiegen kollidierte dieser Pkw mit dem Pkw der 37-jährigen Frau. Deren Pkw wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, sie konnte keine weiteren Angaben zu dem weißen Pkw oder der Person machen, die den weißen Pkw führte.

An dem Pkw der 37-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hp)

