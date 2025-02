Feuerwehr München

FW-M: Nachbar greift beherzt ein (Fürstenried)

Donnerstag, 6. Februar 2025, 23.22 Uhr

Kreuzhofstraße

Ein Nachbar hat bei einem Brand selbst Maßnahmen ergriffen und damit seinen Nachbarn aktiv gerettet.

In der Nacht wurden Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf einen ausgelösten Rauchwarnmelder im vierten Obergeschoss aufmerksam. Während einige den Notruf wählten, ging ein Nachbar beherzt an die Sache. Der junge Mann, der aus Polen stammt und in seiner Heimat selbst bei der Feuerwehr ist, brach die Tür zur Brandwohnung auf und rettete den bewusstlosen Bewohner. Der rund 70-Jährige war kurz zuvor nach einer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden und daher auch eingeschränkt.

Nach der Rettung leitete der Nachbar auch Löschmaßnahmen ein. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr München brachten den Verletzten dann aus dem Haus und mussten nur noch kleinere Brandherde ablöschen.

Durch das Eingreifen des jungen Mannes konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes effektiv verhindert werden. Er selbst blieb bei seinem Eingreifen unverletzt.

