LPI-NDH: Garage in Vollbrand

Nordhausen (ots) - An einem Laternenmast endete am die Fahrt einer 67-jährigen Autofahrerin am Montagnachmittag in Nordhausen. Die Frau befuhr gegen 15.10 Uhr die Bochumer Straße. Als sie nach rechts in die Hesseröder Straße abbiegen wollte, geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf den Gehweg, wo der Pkw mit der Laterne kollidierte. Diese wurde hierbei leicht beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Bei ...

mehr