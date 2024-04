Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Oldtimer im Gepäck - Fahrer versucht zu flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Ein 45-Jähriger hat sich einer Polizeikontrolle entzogen und versucht, vor der Polizei zu fliehen. Er war gleich mit zwei gestohlenen Autos unterwegs.

Gegen 1.20 Uhr am Montag, 22. April 2024, fuhr der Mann langsam mit seinem Transporter in die Kontrollstelle auf der Hattinger Straße in Ückendorf ein, auf der Ladefläche hatte er noch ein weiteres Auto geladen. Der 45-Jährige ignorierte aber die Aufforderung der Beamten, in der Kontrollstelle stehen zu bleiben, und gab stattdessen Gas. Die Einsatzkräfte setzten sich unmittelbar in ihre Streifenwagen und folgten dem Citroen, der auf seiner anschließenden Flucht mit bis etwa 140 Stundenkilometern die Hattinger Straße entlangfuhr. Nach Einbiegen in die Voßstraße war der Mann gezwungen, sein Fahrzeug abzustellen, schließlich war kein Weiterkommen mehr in der Sackgasse. Also entschied er sich dazu, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen.

Mit Diensthund und Hubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem flüchtigen Fahrer, der von Polizeibeamten schließlich in einem Garten in der Nikolaus-Ehlen-Straße in Rotthausen angetroffen werden konnte. Bei seiner Festnahme leistete der polnische Staatsbürger, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, erheblichen Widerstand.

Bei der Überprüfung der beiden Fahrzeuge stellte sich heraus, dass der Citroen Jumper sowie der aufgeladene Mercedes-Oldtimer nach Diebstählen ausgeschrieben waren. An beiden Fahrzeugen wurden zuvor falsche Nummernschilder montiert. Die Autos wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell