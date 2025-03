Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferfallrohr entwendet

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Montag hatten es unbekannte Diebe in Bad Langensalza auf mehrere Meter Kupferfallrohr abgesehen. Der oder die Täter entwendeten das zu einem Mehrfamilienhaus in der Mühlhäuser Landstraße gehörende Fallrohr. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel. 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0055678

