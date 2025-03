Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Eigenrieden (ots)

Am Montagmorgen ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete, leicht verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr war der 59-jährige Fahrer eines Pkw auf der B 249 aus Richtung Eschwege in Richtung Eigenrieden unterwegs. Als er nach links in Richtung Struth abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 28-Jährigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

