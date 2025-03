LPI-NDH: Versuchter Einbruch - Täter lösen Alarm aus

Nordhausen (ots) - Statt auf dem Frühstückstisch landeten Eier und Marmeladenglas am vergangenen Wochenende in Nordhausen auf der Frontscheibe eines Pkw. Diese ging dadurch zu Bruch. Das Auto war zur Tatzeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Ostrower Straße abgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer für die Tat verantwortlich war, ist gegenwärtig noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen ...

mehr