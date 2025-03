LPI-NDH: Geschwindigkeitsmessung auf der B247

Sickerode (ots) - Polizei und Feuerwehr waren am Sonntagabend, gegen 17.50 Uhr, in der Ortslage Sickerode im Einsatz. Eine Autofahrerin war mit ihrem Pkw einen kleinen Hang hinab gerutscht. Um zu verhindern, dass der Pkw in einen Fluss geriet, zogen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sickerode den Pkw hoch. Glück im Unglück - Weder an dem Auto noch an dem Hang entstand ein Schaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr