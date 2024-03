Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstag Nachmittag, 09.03.2024 fährt eine Pkw-Fahrerin mit ihrem grauen Klein-wagen von Herschweiler-Pettersheim in Richtung Wahnwegen. Kurz nach Verlassen der Ortslage Herschweiler-Pettersheim rasiert ein entgegenkommender Pkw den lin-ken Außenspiegel des Fahrzeuges und türmt vom Ort des Geschehens. An der Un-fallstelle konnten vielversprechende Spuren zur Ermittlung des Flüchtigen gesichert werden. Weitere Zeugenaussagen nimmt die Polizei Kusel entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell