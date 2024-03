POL-PDKL: Hund überfahren

Landstuhl (ots) - Am Donnerstag, 07.03.2024, in der Zeit von 09 bis 15 Uhr, sind in der Weiherstraße, Breslauer Straße und in der Von-Richthofen-Straße Verkehrskontrollen durchgeführt worden. Hintergrund sind u.a. steigende Unfallzahlen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Missachtung der Vorfahrt/des Vorrangs sowie insbesondere Beschwerden aus der Bevölkerung in der Weiherstraße. Insgesamt konnten etwa 20 ...

mehr