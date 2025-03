LPI-NDH: Bei Kollision verletzt

Nordhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende, sich gewaltsam Zugang zu einem Geschäft im Uthleber Weg zu verschaffen, in welchem sich eine Bäckerei- und Fleischereifiliale befindet. Der oder die Täter lösten hierbei den Einbruchsalarm aus. Entwendet wurde nichts. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 0.25 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter ...

mehr