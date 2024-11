Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Unfall am Autobahnzubringer in Olsberg

Olsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung B480 / Zubringer BAB 46 wurde der Löschzuges Bigge - Olsberg am Freitagmorgen gegen 10:45 Uhr alarmiert. Ein 60-jähriger LKW Fahrer aus Bulgarien kam mit seinem 7,5 Tonnen LKW von der Autobahn und fuhr in Richtung Olsberg. Im Bereich der Ampelanlage streifte er plötzlich offenbar ungebremst seitlich den Sattelzug eines 53-jährigen und fuhr dann auf den Fiat Scujo einer 37-jährigen aus Meschede auf. Diese wartete ebenfalls vor der Ampel auf die Grünphase. Der PKW wurde etwa 80 Meter durch den rechten Fahrbahnrand und quer über alle 3 Fahrspuren nach linkes in den gegenüberliegenden Straßengraben vor dem LKW hergeschoben. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Für den Grund des Unfalls wird ein internistisches Problem des LKW-Fahrers nicht ausgeschlossen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Da sich sein Zustand vor Ort verschlechterte, wurde noch ein Notarzt zur Einsatzstelle gerufen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 10 Einsatzkräfte des Löschzuges, die mit 2 Fahrzeugen vor Ort waren, klemmten die Fahrzeugbatterien ab, stellten den Brandschutz sicher, räumten Trümmerteile von der Fahrbahn und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Später unterstützten sie noch bei der Bergung der Unfallfahrzeuge. Der Fiat war so sehr mit dem LKW verkeilt, dass er mit der Winde des Löschfahrzeuges weggezogen werden musste, bevor der Abschleppdienst den komplett zerstörten Wagen aufladen konnte. Anschließend wurde noch der LKW von der Fahrbahn gezogen, sodass der Verkehr bis zur Bergung erst wieder freie Fahrt hatte. Eine Kehrmaschine des Bauhofes der Stadt Olsberg reinigte die Fahrbahn. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in dem Bereich. Einsatzende war für die Helfer des Löschzuges um 13:45 Uhr.

