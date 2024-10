Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Großeinsatz durch defekte Waschmaschine

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Ruhrufer in Bigge wurde am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr der Löschzug Bigge - Olsberg zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei alarmiert. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich mit sechs Fahrzeugen auf den Weg zu dem Haus, in dem 19 Personen gemeldet sind. Der Sohn eines Bewohners war zu Besuch und war noch eine Runde mit dem Hund gelaufen. Als er zurück kam, nahm er beißenden Geruch im Treppenhaus wahr. Als er im Keller nach dem Grund suchte, stellte er eine leichte Verrauchung in der Waschküche fest. Er schloss sofort die Tür und verständigte die Feuerwehr. Unter schwerem Atemschutz wurde in den Keller vorgegangen und die Ursache war schnell gefunden. Eine Waschmaschine mit einem vermutlichen technischen Defekt hatte den Geruch und Rauch verursacht. Ein offenes Feuer war zum Glück nicht entstanden. Die Maschine wurde ins Freie getragen und der Keller belüftet. Verletzt wurde niemand, Einsatzende war um 23:00 Uhr.

