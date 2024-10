Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Rettungsübung im Losenbergtunnel B 480 in Olsberg - Bigge

Wegen einer Tunnelübung war der Losenbergtunnel an der B480 in Bigge - Olsberg am Montag, dem 30. September von 18:45 Uhr bis 21:50 Uhr voll gesperrt. Angenommene Lage der vorgeschriebenen Übung war ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW's. Diese waren im Tunnel frontal zusammengestoßen. In einem Fahrzeug waren Fahrer und Beifahrerin schwer Verletzt eingeklemmt, der Fahrer des anderen PKW ebenfalls. Gegen 19:30 Uhr wurde vom zuständigen Sicherheitsbeauftragten des Tunnels der Notruf realistisch abgesetzt, um auch den Ablauf der Rettungskette zu überprüfen. Im Anschluss wurde der Löschzug Bigge - Olsberg alarmiert. 29 Einsatzkräfte rückten mit vier Fahrzeugen zum Tunnel in Bigge aus. Mit drei Fahrzeugen wurden beide Portale angefahren. Das vierte Fahrzeug wurde wie vorgesehen auf dem Tunnel an der Kreisstraße Richtung Gevelinghausen zur Herstellung der Wasserversorgung positioniert. Am Tunnel ist eine feste Löschwasserleitung installiert, die von dort aus im Einsatzfall eingespeist wird und zu beiden Tunnelportalen führt. Von da aus kann Löschwasser entnommen und der Brandschutz im Tunnel sichergestellt werden. Vor den Augen von zahlreichen Beobachtern von Straßen NRW, der Tunnelleitzentrale Leverkusen, der Polizei HSK, der Wehrleitung, Löschzugführung, Bürgermeister, Ordnungsamt und der Pressestelle, wurden die drei "Verletzten", die vom ND-Team Sauerland, ein Team für realistischen Unfalldarstellung, mit dabei waren, vom Rettungsdienst HSK im Fahrzeug erstversorgt. Parallel wurden sie mit hydraulischen Rettungsgeräten von der Feuerwehr befreit und anschließend zu den bereitstehenden Fahrzeugen des Malteser Hilfsdienstes Olsberg transportiert. Insgesamt waren an der Übung 55 Personen beteiligt, um die reibungslose Hilfe und die moderne Tunneltechnik zu testen und zu überprüfen. Nachdem die Unfallfahrzeuge abgeschleppt, die Straße gereinigt und von der Polizei überprüft wurde, konnte der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden.

