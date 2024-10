Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Rauchsäule über Olsberg sorgt für Feuerwehreinsatz

Olsberg (ots)

Wegen einer unklaren Rauentwicklung im Freien wurden am Samstagabend gegen 20:00 Uhr die Löschgruppen Assinghausen und Elpe alarmiert. Anwohner aus Assinghausen hatten in Richtung Elpe eine Rauchsäule beobachtet. Diese konnte auch noch von einigen Einsatzkräften beobachtet werden, bevor es dann aber direkt Dunkel wurde. Die genaue Örtlichkeit konnte in der kurzen Zeit nicht festgestellt werden. Der Bereich von Elpe über Wulmeringhausen bis zum Bereich Ohlenkopf wurde zusammen mit der Polizei abgesucht. Bekannte Hütten in dem Bereich wurden kontrolliert, ob dort vielleicht bei einer Feier Feuer gemacht wurde oder die Hütten vielleicht selber brennen würden. Im Bereich Mannstein wurden die Windräder kontrolliert, auch hier konnte nichts Auffälliges festgestellt werden. Von der Leitstelle wurde Kontakt zur deutschen Flugsicherung aufgenommen, ob hier ein Ereignis registriert wurde. Auch hier nichts Ungewöhnliches. Da die Suche Erfolglos blieb und bei der Leitstelle auch keine weiteren Notrufe eingegangen waren, wurde der Einsatz gegen 23:00 Uhr beendet. Die Löschgruppe Assinghausen war mit 10 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen, die Löschgruppe Elpe mit 6 Helfern und einem Fahrzeug an der Suche beteiligt.

