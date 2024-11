Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Einbruch in Wohnhäuser -Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.11.2024:

Homberg

Einbruch in Wohnhäuser -Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Tatzeit: Dienstag, 05.11.2024 bis Mittwoch, 06.11.2024

Unbekannte Täter sind in zwei Wohnhäuser an der Rabengasse in Homberg eingebrochen.

Die unbekannten Täter sind am Dienstagabend beziehungsweise im Laufe der Nacht in die dortigen Wohnhäuser eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich in einem Fall durch das Aufhebeln eines Badfensters und im anderen Fall durch das Aufhebeln der Balkonntür gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern. In beiden Fällen wurden die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht, sämtliche Behältnisse geöffnet sowie Schränke durchwühlt, wobei die Inhalte einfach auf den Boden geworfen wurden.

Aus beiden Wohnhäusern wurde Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf knappe 2000,- EUR.

Die Ermittlungen werden aktuell durch die Kriminalpolizei Homberg geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell