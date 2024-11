Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg - Unbekannte versprühen Reizgas in Spielothek

Junger Mann beschädigt Streifenwagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.11.2024:

Gudensberg

Unbekannte versprühen Reizgas in Spielothek / Junger Mann beschädigt Streifenwagen

Tatzeit: Sonntag, 03.11.2024, 19:20 Uhr

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend in einer Spielothek an der Kasseler Straße in Gudensberg Reizgas versprüht, wodurch mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Die unbekannten Täter betraten unvermittelt gegen 19:20 Uhr die dortige Spielothek, versprühten Reizgas und flüchteten anschließend vom Tatort. Durch das Reizgas wurden insgesamt acht anwesende Personen in der Spielothek leicht verletzt. Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz und behandelten die Personen ambulant, da diese über leichte Reizungen der oberen Atemwege klagten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Reizgas um Pfefferspray handelte.

Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen wurde durch eine Polizeistreife auch ein 21-jähriger Mann aus Wabern im Nahbereich des Tatortes kontrolliert. Da hier aber eine Tatzusammenhang mit der Pfefferspray-Attacke vorerst ausgeschlossen werden konnte, wurde dieser nach der Personenkontrolle wieder entlassen. Kurz darauf ging der 21-Jährige an einem dort abgestellten Streifenwagen der Polizeistation Fritzlar vorüber und schlug gegen die Fahrzeugseite, wodurch eine Beschädigung entstand. Außerdem spuckte der junge Mann gegen die Scheiben des Streifewagens und warf Müll auf diesen. Als der 21-Jährige flüchten wollte, wurde er unmittelbar durch die eingesetzten Einsatzkräfte festgenommen. Hierbei leistete der 21-jährige Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde der 21-jährige Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung gefertigt.

Die weiteren Ermittlungen gegen Unbekannt der Pfefferspray-Attacke in der Spielothek werden durch die Polizeistation Fritzlar geführt und dauern an.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05622/9966-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

